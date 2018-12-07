علاء والي: "ليلاني فرحة" مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم، هو بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب غير حقيقية، واصفًا إياها بأنها مأجورة، وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر.



وأشار إلى ما تقوم به الدولة المصرية من طفرة حقيقية وإنجازات في مجالات الإسكان، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع واضحة كالشمس.



وأضاف، في تصريح صحفي: "تعمدت ليلاني فرحة طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خاصة مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة، وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها، وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن".



ووجّه رئيس لجنة الإسكان ردًا شديد اللهجة لـ"ليلاني فرحة " قائلًا لها: "شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش أزهى عصور الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعمين بادعاءاتك الكاذبة، والبيانات المأجورة التي سبقتها نية مبيتة لخلط الحقائق وإثارة الشكوك، التي تبين أنها جاءت مسلطة على مصر منذ وصولك للقاهرة، والدليل على ذلك تواصلك مع قناة الجزيرة الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تقلب الحقائق وتزيف المعلومات، ولا تمتلك أي مهنية ووظيفية، ولا تعرف المصداقية".



وأضاف علاء والي، في رده على المقررة التي وصفها بالكارهة لمصر، التي زيفت الحقائق والإنجازات التي تمت على أرض الواقع، أنه بالنسبة للمناطق العشوائية فإن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين، وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال برنامج "تطوير العشوائيات" الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018- 2019، بواقع 80 ألف وحدة سكنية.



وأشار إلى تنفيذ 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب.