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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:25 م

وزير الخارجية يلتقى رئيس الوزراء الكويتى

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
الدستور
dostor.org/2422052

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، أثناء زيارته العاصمة الكويتية، لترأُس أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر العميق حكومةً وشعبًا للمواقف الحكيمة التي تتخذها الكويت الشقيقة، تدعيمًا لمسار التوافق والعمل العربي المشترك بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى العربى، واعتزاز مصر الكامل بالعلاقات الوثيقة المتميزة والأخوية بين البلديّن، وحجم الزخم الذي شهدته أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري أكد لسُمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حرص مصر للدفع قدمًا بمسار العلاقات الثنائية في كل المجالات، وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع على نحو يعكس الخصوصية التى وصلت إليها العلاقات على المستوييّن الشعبي والرسمي، معربًا عن تطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة الحالية عن نتائج بناءة تُسهم في تحقيق طفرة نوعية في مسار العلاقات الثنائية في المجالات محل الاهتمام من البلديّن، ولما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن.

وفي ذات السياق، ثمّن الوزير شكري التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية، لا سيما في ظل دورية انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة باعتبارها المظلة الكبرى لإدارة وتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلديّن، وكذا انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري الكويتي في نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وفي ذات السياق، استعرض الوزير شكري أبرز التطورات الاقتصادية، وما حققته مصر من نتائج إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلديّن.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكويتي عن اعتزازه بقوة ومتانة العلاقات بين البلديّن، وما وصلت إليه من مستويات متميزة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تطلعه لتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتطوير آفاق العلاقات المشتركة على كل الأصعدة.

وذكر حافظ في نهاية تصريحاته، أن اللقاء تناول أيضًا مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الكويتى في هذا الصدد على حرص الكويت على الحفاظ على دورية اللقاءات وتبادل وجهات النظر مع مصر فى شأن مجمل القضايا الإقليمية، للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، مشيرًا إلى أهمية مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت أزمات بالمنطقة العربية.

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