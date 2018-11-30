"آينتراخت فرانكفورت" يلفت الأنظار في الدوري الأوروبي

يبدو أن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، لا توجد لديه حدود في هذه اللحظة، بعدما أصبح من أفضل الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، وفي الدوري الألماني (بوندسليجا).



والفوز الكبير الذي حققه فرانكفورت 4- صفر على مرسيليا، وصيف النسخة الماضية من البطولة، كان الخامس للفريق في البطولة الأوروبية الثانية، محققا العلامة الكاملة وهو ما فعله فريقان فقط من قبل هما تشيلسي وسالزبورج.



وقال أدولف هوتر مدرب فرانكفورت: «أن تهزم مارسيليا برباعية نظيفة خارج أرضك، يعتبر شيئا مميزا.. شاهدنا عرضا ممتعا اليوم».



وأضاف: «أن تجمع 15 نقطة وتفوز بمبارياتك الخمس، وتتصدر المجموعة كانت مفاجأة، ولكنه شعور عظيم».



وقدم فريق فرانكفورت، الفائز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبية في 1980 عروضا مذهلة في المجموعة التي ضمت معه أيضًا فريق لاتسيو الإيطالي، حيث يواجهه في مباراة الجولة الأخيرة، وأيضا ليماسول القبرصي.



وفي البوندسليجا، كانت بداية فرانكفورت غير جيدة بتلقيه ثلاث هزائم في أول خمس مباريات، ولكنه استطاع في سبع مباريات تالية أن يفوز بست مباريات، وأن يتعادل في واحدة ليقفز للمركز الثاني متفوقا على بايرن ميونخ، حامل اللقب، بنقطتين.



واستطاع فرانكفورت أن يهزم بايرن ميونخ ليفوز بكأس ألمانيا في مايو الماضي، ولكن هذه الانطلاقة الناجحة لم يتوقع أن لها أن تنجح بعد رحيل المدرب نيكو كوفاتش لتولي تدريب بايرن ميونخ وتعاقد فرانكفورت مع النمساوي هوتر.



وشعر هوتر بالحرارة بسبب البداية المتذبذبة في الدوري ولكن منذ ذلك الحين، وجد فرانكفورت التوازن الصحيح ولم يخسر في 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات، حيث فاز بعشر مباريات، بفارق أهداف مذهل حيث سجل 36 هدفا وتلقى ثمانية أهداف.



وقال لاعب خط الوسط داني دا كوستا: «نحن ظمأى للغاية ومتحمسون بشكل كبير، نمر بسلسلة من الانتصارات ونريد مواصلتها لأطول فترة ممكنة، لم نضع حدودا لأنفسنا، نبذل ما بوسعنا في كل مباراة».



وسجل لوكا يوفيتش هدفين (الهدفان الآخران جاءا بأقدام لاعبي الفريق المنافس) ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في جميع المسابقات، فيما سجل شريكه في هجوم فرانكفورت اللاعب سيباستيان هالير 11 هدفا.



ولا يهم ما إذا كان هوتر يقوم بعملية تدوير اللاعبين في فريقه طالما أن كل لاعب يقدم المطلوب منه فور مشاركته، كما أن لديهم حارس مرمى جيدا هو كيفن تراب الذي عاد إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.



وقال هوتر: «لعبنا بشكل مذهل في بعض الأوقات».



ويأتي المستوى المرتفع أيضا من قائد الفريق ماركو روس 33 عاما الذي يخوض موسمه الثالث عشر مع النادي الذي هبط من دوري الدرجة الأولى قبل سبعة أعوام ولكنه عاد في الموسم التالي.



وقال روس: «الطريقة التي نلعب بها الآن لا يمكن مقارنتها بالماضي».

