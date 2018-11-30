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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:16 م

ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية بدون ترخيص بالجيزة

ضبط القائمين على
dostor.org/2416745

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط القائمين على بث مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة، داخل مقر القنوات المكون من 3 طوابق.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام "نور ع.ب" ، سن 35 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بلغ عددها 12 قناة، بدون ترخيص، وأنه يبث ويدير تلك القنوات من داخل أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة، -بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، تمت مُداهمة العقار المحدد، وتمكنت القوات من ضبط "هانى م.ط" ، المدير المسئول، ومعه عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار، الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث ، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر ، والطابق الخامس مخصص استوديو تصوير .

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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