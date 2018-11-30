ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط القائمين على بث مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة، داخل مقر القنوات المكون من 3 طوابق.



وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام "نور ع.ب" ، سن 35 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بلغ عددها 12 قناة، بدون ترخيص، وأنه يبث ويدير تلك القنوات من داخل أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة، -بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، تمت مُداهمة العقار المحدد، وتمكنت القوات من ضبط "هانى م.ط" ، المدير المسئول، ومعه عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار، الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث ، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر ، والطابق الخامس مخصص استوديو تصوير .



وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة