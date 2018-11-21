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الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:43 م

إعلان أسماء الفائزين في جوائز صالون الشباب

إعلان أسماء الفائزين
أ ش أ
dostor.org/2405611

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مساء الأربعاء، أسماء الفائزين بالجوائز الرسمية لصالون الشباب في دورته التاسعة والعشرين.

وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 25 ألف جنيه، مناصفة بين محمود أحمد عبدالعظيم "تجهيز فى الفراغ"، رحاب خالد حسن وزينب وليد محمد "عمل جماعى".

أما جوائز الصالون وقيمتها 12 ألف جنيه وشهادة تقدير، ففاز بجائزة التصوير السيد عطا السيد مناصفة مع نهلة رضا عبدالحميد، وجائزة النحت مناصفة بين يحيى عبدالفتاح، وإيمان بركات، وجائزة الرسم مناصفة مصطفى ربيع صديق ودينا أنور، وجائزة الخزف مناصفة بين أحمد محمد الحسينى وهدير أحمد عبدالمحسن.

كما فاز بجائزة الجرافيك السيد عرفات مناصفة مع بسمة بركات أبوبكر، وجائزة صالون الشباب "تجهيز فى الفراغ" مناصفة بين محمد سعيد حسن وياسمين حسين حسنى، وجائزة "الفنون الرقمية - تصوير ضوئى - كمبيوتر جرافيك" مناصفة بين إسراء عبدالخالق صلاح وصيام حسين شعبان.

وفاز بجائزة "الميديا - فيديو آرت - فنون تفاعلية" مناصفة كل من سماح حمدى ومصطفى محمود عامر، بينما فاز بجائزة العمل الجماعى وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة بين أحمد محمود سعيد وعاصم كمال.

وفاز بجائزة الشهيد أحمد بسيوني وقيمتها 5 آلاف معاذ هشام "خزف"، مناصفة مع على رشدى على "ميديا فيديو آرت"، وجائزة الشهيد زياد بكير وقيمتها ٥ آلاف جنيه مناصفة بين منى عطية هيكل "نحت"، نوران طارق فؤاد "تصوير".

أما الجوائز التشجيعية وقيمة كل منها ألفن و500 جنيه، فذهبت إلى عمرو شحاتة محمد المغربى "فنون رقمية: تصوير ضوئى"، ورشا جوهر "رسم".

وعلى مستوى الفائزين بالجوائز غير الرسمية، جائزة المشاركة فى سمبوزم الأقصر الدولى المقدمة من صندوق التنمية الثقافية: فاز بها محمد التهامى، شيماء محمد الألفى، سارة عادل عبدالقوى، حسين سيد ياسين، إسلام أحمد الريحانى، محمد رمضان حسن، سميحة محمد تهامى، ماجى عاطف مريد، نهلة رضا عبدالحميد، وفاطمة رمضان سيد.

والجوائز المقدمة من القومسير العام للصالون وقيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه، فقد فاز بجائزة الفنان الراحل نبيل درويش محمود رشدى، وجائزة الفنان الراحل صالح رضا، حصل عليها محمد سمير الجندى، وجائزة الفنان الراحل محمد طه حسين، حصلت عليها نسرين ممدوح.

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