محافظ كفر الشيخ يعلن انتهاء أزمة احتجاز 16 مصريًا بليبيا

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنه تم التنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق سراح 16 شاب مصرى محتجزين بليبيا من أبناء مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم بالفعل اليوم، إنهاء أزمة احتجازهم.



وكان الشباب قد تم احتجازهم بمدينة طبرق الليبية، من قبل مقاولين ليبيين لخلاف مالى نشب بينهم وبين عامل مصرى يتهمونه بالحصول على 120 ألف دينار ليبي بما يعادل 450 ألف جنيه مصرى ومغادرة ليبيا، وعليه قام هؤلاء المقاولين باحتجاز العمال المصريين الستة عشر، رافضين إطلاق سراحهم حتى سداد هذا المبلغ، وذلك بحسب معلومات بعض المصادر، بينما أطلق العمال المصريين استغاثتهم بمحافظ كفر الشيخ ووزير الخارجية لإطلاق سراحهم حفاظًا على حياتهم.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن إجراء مفاوضات للإفراج عن العمال المحتجزين والتى بدأت منذ عملية الاحتجاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات الأخرى المعنية، حتى تم إنهاء أزمة احتجازهم.