القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
الكابتن
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:46 م

يلا شوت - المغرب وتونس - بدون تقطيع - بث مباشر

يلا شوت - المغرب
dostor.org/2403898

يلا شوت - المغرب وتونس - بدون تقطيع - بث مباشر 
ورغم أن المباراة بين المنتخبين ستكون ودية، غير أن المواجهات المغربية التونسية دائما ما تكون قوية وتعرف التشويق حتى آخر الدقائق.

وسيدخل أبناء الناخب الوطني هيرفي رونار المباراة بمعنويات جد مرتفعة، بعد تحقيقهم الانتصار الأول في التاريخ على المنتخب الكاميروني، وضمانهم رسميا التأهل إلى كأس إفريقيا 2019.

ومن المرتقب أن تعرف تشكيلة الأسود بعض التغييرات، حيث سيعمد رونار على الزج ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا، أمام الأسود الغير مروضة يوم الجمعة الماضي، إذ من المنتظر أن تشهد ودية تونس أول ظهور للمحترف أسامة الإدريسي، لاعب ألكمار الهولندي، الذي لم يكن مؤهلا من قبل الفيفا لخوض المواجهة الرسمية أمام الكاميرون.

كما ستعرف تشكيلة أسود الأطلس عودة منير المحمدي إلى حراسة المرمى، بديلا لياسين بونو تفعيلا لمبدأ المداورة بينهما، كما ينتظر أن يعوض رومان سايس وزميله مروان داكوستا، إذ سيبدأ المباراة إلى جانب المهدي بنعطية في خط الدفاع، فيما سيعود وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، ليشغل مركز الهجوم مكان خالد بوطيب، لاعب ملطية سبور التركي.

وستشهد المباراة المذكورة غياب الثنائي حكيم زياش، ويونس بلهندة، بسب تعرضهما للإصابة حسب ما كشف عنه عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني المغربي.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب رادس، الذي يعود بنا إلى ذكريات نهائي كأس افريقيا 2004 مع الإطار الوطني بادو الزاكي، والذي انتهى لصالح المنتخب التونسي بهدفين مقابل واحد وضياع اللقب، حيث سيحاول أصدقاء العميد المهدي بنعطية محو الذكريات السيئة في الملعب ذاته

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

فيها سمٌ قاتل.. "الدستور" تحقق في تصنيع حلاوة المولد بمصانع بير السلم

ننشر أول صورة للمهندس المصري المتوفى في حادث سير بالكويت

"الأرصاد": درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل

غلق محطة مترو الأوبرا بالخط الثاني لمدة ثلاث ساعات

ads
الأكثر قراءة

الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

التفاصيل المالية الكاملة لعقد كهربا مع الزمالك

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الكويت: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

التفاصيل المالية الكاملة لعقد كهربا مع الزمالك

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الكويت: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

كشكول

وزير التعليم: "اللى نفسه في كلية هيدخلها حتى لو مجبش مجموعها"

غدًا.. أزهر أسيوط تستضيف اللقاء العلمي الثاني لأطباء الجامعات

إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة الإسكندرية

بالصور.. رياض أطفال الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي

وزير التعليم: "الأمهات على الفيس 24 ساعة ومش فاضيين يربوا الأولاد"

الأمصار

تقديرا لدوره.. ملك الأردن يمنح محمد بن زايد وسام "الحسين بن علي"

40 قتيلا في انفجار قرب قاعة زفاف بكابول

بعد فشل مفاوضات جنيف والكويت.. هل يلتزم الحوثي بمشاورات السويد؟

بعد غيابه دورة واحدة.. عودة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش

الجيش العراقي يشن هجمات على "داعش" في سوريا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

تحقيقات في رومانيا حول حقيقة لوحة "بيكاسو" المسروقة

محكمة روسية تؤيد فرض غرامة على مجلة إخبارية مستقلة

لأول مرة.. مصر تنظم مهرجان "كوميك كون" العالمى

مباريات
الصحة

10 عادات صحية للحماية من العدوى فى الشتاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎