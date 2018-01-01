بريطانيا تنفي إجراء استفتاء ثان على "بريكست"

نفت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الإثنين، إجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية - في تصريح اليوم - "إنه لن يكون هناك استفتاء ثان على البريكست تحت أى ظرف".



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت - في كلمة خلال افتتاح معرض فارنبورو الجوي صباح اليوم - أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "هي الخطة الصحيحة" على حد قولها.



وقالت ماي: "اقتراحنا يحدد الصفقة الصحيحة للمملكة المتحدة - تكريم القرار الديمقراطي للشعب البريطاني، وحماية سلامة اتحادنا الثمين".. مضيفة: "سنستعيد السيطرة على حدودنا وقوانيننا وأموالنا.. لكننا سنفعل ذلك بطريقة جيدة للأعمال وجيدة من أجل الرخاء في المستقبل".