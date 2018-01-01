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الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:11 ص

"عناكب المريخ" الملتقطة بواسطة "ناسا" (صورة)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2250968

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لظاهرة غريبة على سطح المريخ، تظهر معالم جغرافية تحاكي شكل "العناكب".

والتقطت الصورة مركبة "Mars Reconnaissance Orbiter" الفضائية المدارية المخصصة لاستكشاف المريخ.

وفسر علماء الفلك تلك الظاهرة باختراق غاز ثاني أوكسيد الكربون طبقة الجليد في القطب الجنوبي للمريخ، مع قدوم ربيع الكوكب، وينبعث الغاز إلى الجو، ويتراكم غبار داكن اللون حول الثقوب التي انبعث منها الغاز.

ونتيجة لهذه العملية، تنتشر على سطح الكوكب الأحمر حفر، يشبهها العلماء بالعناكب السوداء على سطح شبكة عنكبوتية جليدية بيضاء.

"عناكب المريخ" الملتقطة بواسطة "ناسا" (صورة)
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