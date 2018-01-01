القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
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الأحد 15/يوليه/2018 - 07:24 م

فضل.. الدعاء بظهـر الغيـب

السيد فتحي عيسى
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المسلم دائما بطبعه خَـير يحب الخير لغيره كما يحب لنفسـه , مصداقاً لقول النبي –صل الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه .. وقد عززت شريعتنا الغراء هذا المسلك بفضيلة ( الدعاء بظهر الغيب ) .
عن أبى الدرداء –رضى الله عنه– أن النبي –صل الله عليه وسلم قال :
(ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب , إلا قال الملك : ولك بالمثل )
هذه الصورة الرائعة التي يشجعنا بها النبي على الدعاء للمسلمين تتضمن وعداً بأن الخير الذي ستدعو به لن يصل إلي المدعو له فقط وإنما سيناله الداعي كذلك , لأن الله الذي أرسل الملك ليقول (آمين)أرسله وهو يريد الإجابة – كما أن الملك يقول بيقين (ولك بمثل) . وهذا أمر لا يقطع به الملك بمفرده, إنما أخبره الله بتحقق الإجابة . فصار أداء هذه السنة الجميلة نافعاً للطرفين : الداعي والمدعو له ..
وعن عبد الله بن صفوان –رضى الله عنه– قال : قدمت الشام , فأتيت أبى الدرداء في منزله , فلم أجده ووجدت أم الدرداء , فقالت : أتريد الحج هذا العام , فقلت نعم , فقالت : فادع الله لنا بخير, فإن النبي –صل الله عليه وسلم كان يقول : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير , قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل ..
فعلينا أن نغتنم هذه الأيام المباركة – أيام شهر ذو القعدة أحد الشهور الحُرم , حتى نكون من الذين أثنى عليهم الله تعالى في قوله :
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمــان .) الحشر : 10 .
وأمر المولى تبارك وتعالى النبي بالاستغفار لجميع الأمة في قوله تعالي :
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) محمد : 19 .
وقال تعالي إخباراً عن إبراهيم عليه السلام :
( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) إبراهيم : 41 .
فضل الدعاء عظيم في كل أحواله ما كان دعاء بخير أو دعاء بمعروف .. وعن عُبادة بن الصامت , أن النبي –صل الله عليه وسلم قال :
( ما علي الأرض مسلم يدعو الله تعالي بدعوة إلا آتاه الله إياها , أو صرف عنه من السوء مثلها , ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم , فقال رجل من القوم , إنا نُكثر, قال الله أكثر) .




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