غدًا.. المبعوث الأممى يقدم إحاطته لمجلس الأمن حول تطورات ليبيا

أفادت صحيفة "المتوسط" الليبية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يقدم إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن حول آخر تطورات الأزمة الليبية، غدًا الإثنين.



يشار إلى أن المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بحثا أمس السبت مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، في العاصمة الليبية طرابلس، مستجدات العملية السياسية بالبلاد.



