بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

أصدر البنك المركزي في جنوب أفريقيا مجموعة محدودة من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية الذهبية بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على مولد نلسون مانديلا التي تحل يوم 18 يوليو الجاري.



وقال البنك المركزي أن الأوراق المالية تتناول حياة مانديلا ونشأته كابن لأحد الزعماء المحليين، وسجنه لمدة 27 عاما، ونهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 حينما صار رئيسًا.



وتوفي مانديلا عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاما.



وجاء إصدار أوراق البنكنوت والعملات في سياق سلسلة من الأنشطة في أنحاء العالم في مقدمتها محاضرة بمناسبة عيد ميلاد مانديلا يلقيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذا الأسبوع.