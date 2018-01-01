غدًا.. مجلس الأمن يصوت على اقتراح بفرض حظر سلاح على جنوب السودان

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لفرض حظر لواردات السلاح على جنوب السودان، وذلك بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.



ويحتاج مشروع القرار لإصداره موافقة تسعة أصوات دون استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين لحق النقض.



وقال دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن واشنطن لديها الأصوات الكافية لإصدار القرار ومن غير المرجح استخدام حق النقض (الفيتو).