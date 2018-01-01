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الخميس 12/يوليه/2018 - 03:32 م

كبير أساقفة كانتربري يستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله بريطانيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
dostor.org/2246804

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار هيثرو الدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربري.

ويلتقي الإمام الأكبر، خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا، بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كما يشارك في فعاليات "منتدى شباب صُناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري.

وكان فضيلة الإمام الأكبر غادر مطار القاهرة، صباح اليوم، في زيارة إلى بريطانيا تستمر لعدة أيام.

كبير أساقفة كانتربري يستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله بريطانيا
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