جمال العدل يكشف حقيقة خروج «أرض النفاق» من ماراثون رمضان

أثار الفنان محمد هنيدي، الجدل فور إعلانه خروج مسلسله «أرض النفاق» من الماراثون الرمضاني فور نشره تدوينة عبر موقع التدوين المصغّر «تويتر» قال فيها: «آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في» ليتفهم البعض المعلومة بشكل خاطئ بأن المسلسل خرج من سباق رمضان.



من جانبه، قال المنتج جمال العدل، لـ«الدستور» إن المسلسل ضمن خريطة مسلسلات شهر رمضان، وأنه سيحقّق نجاحًا كبيرًا كعادة أعمال هنيدي، لكن الحقيقة أن قناة ON رفضت عرض المسلسل، ولها مطلق الحرية، لكن مسلسل أرض النفاق يتم عرضه عبر 7 محطات فضائية في جميع أنحاء الوطن العربي.



وأضاف جمال أن هنيدي له الحق أن يشعر بالحزن؛ لأنه أحد قامات الفن المصري خلال سنوات طويلة وكان بوابة لعبور أجيال كثيرة عن طريقه لإثراء الفن المصري وعندما يشعر بعدم التقدير طبيعي أن يشعر بالحزن الشديد.