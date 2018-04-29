«حماس» لـ«الدستور»: هناك عناصر تسعى لتخريب جهود مصر لإنهاء الانقسام

أكد طاهر النونو، القيادى في حركة حماس، لـ«الدستور»، أنه كان هناك تنسيق وتعاون دائمين مع السلطات المصرية خلال التحقيقات في محاولات الاغتيال، موضحًا أن قرار إعلان النتائج هو قرار فلسطيني، اتخذته الحركة لتوضيح الحقائق للرأي العام، وتوضيح إلى أي مدى يسعى بعض العناصر لتخريب الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الانقسام.



وحول التقارير التي نُشرت عن وجود مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي والحركة برعاية مصر، قال النونو: "حتى هذه اللحظة لا توجد أي مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، ولا شيء صحيح من هذه التسريبات، كما أن الاحتلال هو الذي يعطل أي مفاوضات".



وكشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس، عن نتائج التحقيقات في محاولات اغتيال توفيق أبونعيم، قائد الأمن الداخلي في القطاع، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قائلة إن هناك خلية يقودها شخص يدعى «أبوحمزة الأنصاري»، وكانت تهدف أيضا لاستهداف شخصيات دولية تزور غزة، وأعضاء الوفد الأمنى المصري هناك، وقيادات في الحركة.



من جانبها، أدانت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته حماس، مؤكدةً أن الأخيرة تتبنى سياسة التبرير، وتعمل على ضرب العلاقات مع مصر عبر سياسة التلفيق.