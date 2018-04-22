«الجندي» يبعث برقية تهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تحرير سيناء



بعث اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية برقيات تهنئة الى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة.



كما بعث برقيات إلى كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة علي عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.