كاظم الساهر يعود للغناء في مصر بعد غياب 8 سنوات

يستعد قيصر الغناء العربي المطرب كاظم الساهر، للعودة إلى الغناء في مصر مرة أخرى بعد غياب 8 سنوات؛ حيث كانت آخر حفلاته قبل ثورة يناير 2011.



وقالت مصادر إن قرار عودة القيصر للغناء في مصر، جاءت بعد تدخل شخصيات موسيقية في مصر، وأبدي الساهر موافقته المبدئية على تنظيم جولة غنائية في مصر، لكن لم يحدد الموعد النهائي.



وأضافت المصادر أن الجهات المختصة والشركة المنظمة، اقترحت على الساهر إقامة جولته في الصيف، لكنه تردد نظرا لارتباطه بالعديد من الحفلات في ذلك التوقيت إضافة إلي نيته الزواج في الصيف.