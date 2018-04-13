ضبط 47 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالجيزة

شنت مباحث الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير الأمن، بتكثيف التواجد الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها، حيث تم ضبط 47 متهمًا.



وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن، وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 42 متهمًا في 34 قضية اتجار المخدرات، و3 قضايا تعاطي، بحوزتهم 8.7 كيلو حشيش، و128 جرام هيروين، و1555 قرصًا مخدرا، 620 جرام إستروكس.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 5 متهمين، و2 طبنجة، و4 فرد محلي، و20 طلقة.



وتحررت المحاضر اللازمة وتم إخطار اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.