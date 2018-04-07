بالصور.. تفاصيل حفل جورج وسوف فى طابا هايتس

أحيا المطرب جورج وسوف، مساء أمس الجمعة، حفل جماهيري على مسرح طابا هايتس، بدأه بأنغام أغنيته "يابايعين الهوا"، وذلك ضمن مهرجان ليالي الربيع في طابا هايتس.



واستقبل الجمهور جورج وسوف، بالصراخ ومنادته بـ"أبو وديع"؛ ليوجه بعد ذلك تحيه لمصر والمصريين.



والحفل تحت إشراف عماد الطرابيشي، مدير مجموعة طابا هايتس، والذي استطاع خلال عام أن يجذب عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي؛ ليشاركوا في مهرجانات الربيع، التي تستمر للعام الثاني من أجل تنشيط السياحة، ومن تنظيم شركة "ستار سيستم"، هاني حسن، والتي تتولي عملية التجهيزات الخاصة بالمسرح والإضاءة والصوت والاتفاقات مع النجوم.