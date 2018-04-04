تركيا: التحقيق أظهر أن فتح الله جولن المدبر لقتل السفير الروسى

أمرت السلطة القضائية التركية بإلقاء القبض على مدبر قتل السفير الروسي أندريه كارلوف، في أنقرة عام 2016، وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن مدبر الاغتيال هو المعارض التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت عن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "إن التحقيق أظهر أن جولن هو من أمر بقتل السفير كارلوف".



وكان السفير الروسي أندريه كارلوف، قتل خلال افتتاحه معرض بأنقرة في ديسمبر 2016، ووفقا للسلطات التركية، فإن قاتل السفير الروسي هو ضابط الشرطة مولود الطينطاش، وتم القضاء عليه من قبل قوات الأمن.