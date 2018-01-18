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الخميس 18/يناير/2018 - 11:45 ص

«شرطة التموين» ضبط 134 قضية مخابز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2025637

وجَّهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، العديد من الحملات - بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن -؛ لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ تخفيفًا ورفعًا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة - عن ضبط 134 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، قبل بيع مضبوطاتها في الأسواق السوداء.

وحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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