القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 11:40 ص

«الأمن العام» يضبط 216 قضية مخدرات وينفذ 82825 حكمًا قضائيًّا متنوعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2025624

وجَّهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات -خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء جمال عبد البارى، مدير مصلحة الأمن العام- عن ضبط "216 قضية مخدرات، و5 تشكيلات عصابية، 74 متهما هاربين فى قضايا متنوعة، و13 متهمًا لقيامهم بأعمال بلطجة وسرقات بالإكراه، و6 سيارت و6 دراجات نارية مبلغ بسرقتها"، وتنفيذ "82825 حكمًا قضائيًّا متنوعًا".

واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدةٍ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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