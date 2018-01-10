ترامب يوجه بتعديل القانون الأمريكي لملاحقة صاحب كتاب «نار وغضب»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن رغبته في تعديل قوانين التشهير الأمريكية بعد نشر كتاب "نار وغضب" الذي وجه انتقادات حادة له.



وأكد ترامب في البيت الأبيض بعد اجتماع مع وزرائه: "سنعيد النظر في قوانين بلدنا المتعلقة بالتشهير"، مضيفا أن الهدف "عندما يقول أحدهم أمرا خاطئا ومشهرا عن شخص آخر، أن يتمكن الأخير من الرد بفعالية في محاكمنا".



وأضاف ان "قوانين التشهير السارية لدينا حاليا مخادعة ومخجلة، ولا تعكس قيمنا الأمريكية".



وسعى ترامب عبر محام إلى طلب عدم نشر الكتاب، بلا جدوى. وقال الرئيس الأمريكي: "نريد المساواة. فلا يمكنكم الادلاء بمعلومات خاطئة، بعلمكم، والابتسام عندما تدخل الأموال جيوبكم".



ونشر مايكل وولف كتاب "نار وغضب" معلومات شخصية عن ترامب نقلا عن مسؤولين ومقربين منه، فيما نفى ترامب الاتهامات الواردة بالكتاب، ووجه محاميه بمقاضاة وولف.