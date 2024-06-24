الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، سيزور نيرعوز بغلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما طالب المتطرف إيتمار بن غفير، بقطع الوقود والمعونات الإنسانية عن قطاع غزة، متابعا: "وبعد ذلك ستنتهي الحرب خلال أسبوع أو أسبوعين".

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نتنياهو: لم نغير موقفنا ولن نوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس

وسبق، قال بنيامين نتنياهو، رئيس إننا لم نغير موقفنا ولن نوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس، وملتزمون بالمبادرة الإسرائيلية التي أعلنها الرئيس بايدن، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف: "لن ننهي الحرب دون إعادة جميع المحتجزين والعمل على عودة الأمور للاستقرار في الشارع الإسرائيلي".

وأكد نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في قطاع غزة من أجل التوصل إلى "اتفاق جزئي" مقابل عودة عدد من الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس"، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قبل زوال سيطرة الحركة على القطاع.

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وردًا على سؤال حول ما إذا كان مستعدًا للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" بعد انتهاء مرحلة القتال المكثف، من شأنه أن يشكل التزامًا بإنهاء الحرب، قال نتنياهو: “لا. أنا لست مستعدًا لإنهاء الحرب وترك حماس في مكانها. أنا مستعد لعقد اتفاق جزئي، وهذا ليس سرًا، من شأنه أن يعيد بعض الأشخاص إلينا".

وتابع: "لكننا ملزمون بمواصلة القتال بعد وقف مؤقت من أجل استكمال هدفنا المتمثل في تدمير حماس. أنا لست على استعداد للتخلي عن ذلك".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع "القناة 14" بالتليفزيون الإسرائيلي: "بعد انتهاء مرحلة (القتال) المكثف، سيتسنى لنا نقل جزء من القوات شمالًا. وسنفعل ذلك. أولًا وقبل كل شيء لأغراض دفاعية. وثانيًا، لإعادة سكاننا (الذين تم إجلاؤهم) إلى منازلهم"

نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي غلاف غزة نير عوز بن غفير

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