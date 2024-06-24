الرقب: تصريحات نتنياهو انقلاب على مقترح الرئيس الأمريكى بشأن وقف الحرب على غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس، إن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بشأن نيته تنفيذ المرحلة الأولى فقط من مقترح الرئيس الأمريكي بشأن وقف الحرب على غزة، هو انقلاب على المقترح.

وأضاف خلال برنامج "إكسترا اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تصريح نتنياهو بأنه لو سقطت حكومته ستأتي حكومة يسارية تعترف بالدولة الفلسطينية، هو مدعاة للسخرية، والحديث عن حكومة يسارية يثير السخرية، لأنه لا يوجد يسار داخل إسرائيل، يوجد يمين ويمين وسط، لافتا إلى أن 99 صوتًا في الكنيست من أصل 110 أصوات كانوا مع عدم الموافقة على قيام دولة فلسطينية، وأردف أن اليسار تلاشى بشكل كبير، وحزب العمل بالكاد وصل لـ5 مقاعد.

نتنياهو يحرض الشارع الإسرائيلي

ولفت إلى أن نتنياهو يحرض الشارع الإسرائيلي، وقال إن أي دعوة لانتخابات مبكرة انتصار لحركة حماس، وأنه يحارب على 7 جبهات، وكلها محاولات لتحريض الشارع لعودة انتخابه مرة أخرى، منوها أن نتنياهو يتقدم رغم كل ما فعله، وحزب الليكود قفز من 17 مقعدًا لـ21 مقعدًا.

وتابع: "تصريحات نتنياهو انقلاب على خطة بايدن الذي تحدث عن 3 مراحل من بينها دولة فلسطينية، نتنياهو يريد المرحلة الأولى فقط تبادل المحتجزين والأسرى، وكأن المقاومة جاهزة لتنفيذ أومر نتنياهو، لكن لا أحد يقبل هذا لا المجتمع الدولي ولا المقاومة".