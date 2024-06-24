نتنياهو: سأوافق على وقف مؤقت للقتال وليس وقفًا دائمًا للنار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في قطاع غزة من أجل التوصل إلى "اتفاق جزئي" مقابل عودة عدد من الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس"، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قبل زوال سيطرة الحركة على القطاع.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مستعدًا للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" بعد انتهاء مرحلة القتال المكثف، من شأنه أن يشكل التزامًا بإنهاء الحرب، قال نتنياهو: “لا. أنا لست مستعدًا لإنهاء الحرب وترك حماس في مكانها. أنا مستعد لعقد اتفاق جزئي، وهذا ليس سرًا، من شأنه أن يعيد بعض الأشخاص إلينا".

وتابع: "لكننا ملزمون بمواصلة القتال بعد وقف مؤقت من أجل استكمال هدفنا المتمثل في تدمير حماس. أنا لست على استعداد للتخلي عن ذلك".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع "القناة 14" بالتلفزيون الإسرائيلي: "بعد انتهاء مرحلة (القتال) المكثف، سيتسنى لنا نقل جزء من القوات شمالًا. وسنفعل ذلك. أولًا وقبل كل شيء لأغراض دفاعية. وثانيًا، لإعادة سكاننا (الذين تم إجلاؤهم) إلى منازلهم".

وتابع: "إن استطعنا، فسنقوم بذلك بالطرق الدبلوماسية، وإن لم نتمكن، فسنفعل ذلك بطريقة أخرى. لكننا سنعيدهم (السكان) إلى منازلهم".

وأخلت السلطات العديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان خلال القتال.

وردًا على سؤال عن موعد انتهاء مرحلة القتال الضاري ضد "حماس"، قال نتنياهو: "قريبًا جدًا"، لكنه أكد أن الجيش سيظل يعمل في غزة.