هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن قطر تجري الآن حوارًا مباشرًا مع قادة حماس في محاولة لسد الفجوات في عرض وقف إطلاق النار في غزة، والذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

استمرار المفاوضات لوقف حرب غزة

ووفقًا لمصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن قطر تضغط على حماس للتراجع عن مطالبها بصفقة المحتجزين مع إسرائيل، ولا تزال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، لكن المصادر الإسرائيلية متشائمة بشأن التقدم.

وقالت المصادر الإسرائيلية للصحيفة إنه إذا تمكنت قطر من التوصل إلى تفاهم مع حماس، فمن المتوقع أن تتواصل مع إسرائيل لإطلاعها على آخر المستجدات حول أي تطورات جديدة، في محاولة لإعادتها إلى المفاوضات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتفعيل الصفقة.

بينما أعربت مصادر أجنبية عن تفاؤل حذر خلال عطلة نهاية الأسبوع بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه الحوار مع حماس، وأبدى مسئولون إسرائيليون كبار تشاؤمهم، وأوضحوا أنه حتى الآن لم تكن هناك تغييرات يمكن أن تسمح للصفقة بالمضي قدمًا.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات للصحيفة: "حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق الآن. إنها لا تريد إطلاق سراح المحتجزين بل تريد كسب المزيد من الوقت"، على حد قوله.

وقال المصدر إن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يريد توحيد الجبهتين، فهو يريد حربًا في الشمال، ولهذا السبب لن يقود أي تحرك للتوصل إلى وقف إطلاق النار". لكنه قال: "خلف الكواليس، تُبذل جهود جادة للتوصل إلى اتفاق".

قطر تواصل دعم مفاوضات وقف إطلاق النار

يأتي هذا فيما أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي عقده في إسبانيا الجمعة، أنه يواصل العمل على التوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أن قطر تواصل جهود الوساطة في محاولة لسد الفجوة بين حماس وإسرائيل، وقال إن محاولة حماس تعديل اقتراح بايدن خطوة "طبيعية".