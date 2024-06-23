الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير سياسات دولية: فشل سياسات نتنياهو هو السبب فى اتساع الصراع على الحدود مع لبنان

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن فشل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدى إلى تبعيات الصراع على الحدود اللبنانية، موضحًا أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق شيئًا في غزة إلا الدمار، واتساع دائرة الحرب.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 80% من قطاع غزة دمر بشكل كامل، إذ جرى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني، و80% منهم من النساء والأطفال.

اتساع دائرة الحرب

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن نتنياهو يدعي أنه قادر على أن يقضي على حماس، موضحًا أن كل القراءات التحليلية قبل غزو قطاع غزة حذرت نتنياهو من الدخول للقطاع لأنه بهذه السياسة التي يمارسها منذ بداية الحرب أدت إلى عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة خارجة عن القانون الدولي، بالإضافة إلى أنها أدت إلى جعل الولايات المتحدة الأمريكية منبوذة أيضًا وليست لها مصداقية.

 

خبير سياسات دولية نتنياهو لبنان اتساع الصراع غزة

مواد متعلقة

أستاذ استثمار: الصعيد حظى بأهمية كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

أستاذ دراسات بيئية يكشف أسباب الموجة الحارة

خبير تربوى يوضح كيفية استعداد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

مسئول بوزارة الزراعة: تغير المناخ قد يخفى الخريف والربيع

خبيرة تربوية تعطى نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمى يضرب المنطقة هذا الأسبوع

لمساعدتهم بفترة الامتحانات.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. جهز نفسك

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل| انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)