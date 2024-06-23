وزير الدفاع الإسرائيلى يناقش المرحلة الثالثة من العملية العسكرية فى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قبل توجهه إلى واشنطن، إن الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين ذات أهمية حاسمة في هذا الوقت.

وتابع، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أننا مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبًا سواء في غزة أو في لبنان أو أي أماكن أخرى، مؤكدًا أنه ستتم المناقشة مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، لافتًا إلى أن الاجتماعات مع كبار المسئولين الأمريكيين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب.

فيما أكد الإعلام الإسرائيلي، أن زيارة وزير الدفاع للولايات المتحدة ستبحث الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان.