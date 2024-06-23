رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. جهز نفسك
رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. يبحث العديد من الأشخاص عن رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، ومن المقرر فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وتأتي هذه الفرصة استكمالًا لجهود الدولة المصرية الرامية إلى توفير سكن كريم وبأسعار مناسبة للمواطنين، الدستور فى هذا الموضوع تقدم لكم رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.
شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
- ألا يكون للمتقدم أو أسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.
- إثبات القدرة على سداد الأقساط.
- ألا يزيد الدخل الشهري لغير المتزوج عن 6000 جنيه والمتزوج عن 8000 جنيه.
- امتلاك دليل يثبت إقامة المتقدم في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.
- سداد مبلغ جدية الحجز.
الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024
- صورة البطاقة الشخصية.
- شهادة ميلاد.
- قيد عائلي.
- إيصال مرافق.
- شهادة كشف راتب.
- صورة عقد إيجار (إن وجد).
- قسيمة زواج (إن وجد).
- 6 صور شخصية.
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خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024
- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg/
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود.
- اختيار "التقديم على الوحدات السكنية".
- اختيار مشروع "الإسكان الاجتماعي 2024".
- إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- الضغط على "إرسال".
- طباعة إيصال الاستلام.
ويمكنكم الاستفسار عن المزيد من التفاصيل من خلال الأرقام الساخنة
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- 090071117
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