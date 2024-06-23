رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. جهز نفسك

رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. يبحث العديد من الأشخاص عن رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، ومن المقرر فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وتأتي هذه الفرصة استكمالًا لجهود الدولة المصرية الرامية إلى توفير سكن كريم وبأسعار مناسبة للمواطنين، الدستور فى هذا الموضوع تقدم لكم رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

ألا يكون للمتقدم أو أسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

إثبات القدرة على سداد الأقساط.

ألا يزيد الدخل الشهري لغير المتزوج عن 6000 جنيه والمتزوج عن 8000 جنيه.

امتلاك دليل يثبت إقامة المتقدم في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

سداد مبلغ جدية الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

الأوراق المطلوبة لل تقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

صورة البطاقة الشخصية.

شهادة ميلاد.

قيد عائلي.

إيصال مرافق.

شهادة كشف راتب.

صورة عقد إيجار (إن وجد).

قسيمة زواج (إن وجد).

6 صور شخصية.

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شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg/ إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود. اختيار "التقديم على الوحدات السكنية". اختيار مشروع "الإسكان الاجتماعي 2024". إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. الضغط على "إرسال". طباعة إيصال الاستلام.

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