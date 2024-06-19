الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرح شقق إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل خلال أيام.. الأماكن وطريقة التقديم

شقق إسكان اجتماعي
شقق إسكان اجتماعي - أرشيفية

تشهد سوق العقارات المصرية إقبالًا كبيرًا على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك بفضل حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مميزة لمحدودي ومتوسطي الدخل، الدستور يقدم لكم في هذا المقال موعد طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الأماكن وطريقة التقديم.

شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

  • الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • العمر: أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.
  • القدرة المالية: إثبات القدرة على سداد أقساط الوحدة السكنية.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية: ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية.
  • الدخل: ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6،000 جنيه مصري للعازب و8،000 جنيه للمتزوج.
  • الإقامة: إثبات الإقامة في المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المراد التقديم عليها، أو وجود وظيفة في نفس المحافظة.
  • مقدم الحجز: سداد مبلغ مقدم الحجز المحدد من قبل وزارة الإسكان.
الاسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

  • صورة البطاقة الشخصية.
  • شهادة الميلاد.
  • قسيمة زواج (للمتزوجين).
  • مفردات مرتب الزوجة (للمتزوجين).
  • مستندات إثبات الدخل (شهادة راتب، قيد عمل).
  • إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.
الاسكان الاجتماعي

كيفية التقديم للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد فتح باب التقديم وإعلان ذلك من قبل وزارة الإسكان.

وتختلف مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ومدة تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 هي 36 شهرًا بعد التقديم.

واقرأ:
طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2024 موعد طرح شقق إسكان اجتماعي شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي كيفية التقديم للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

مواد متعلقة

لمحدودى ومتوسطى الدخل.. أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

بشرى سارة لمحدودى ومتوسطى الدخل.. طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

ذبح 3067 أضحية مجانًا فى مجازر الجيزة خلال عيد الأضحى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أحمد العوضى يتصدر الترند.. فما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

إقبال كبير على شاطئ السويس رابع أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا