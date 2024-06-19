طرح شقق إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل خلال أيام.. الأماكن وطريقة التقديم

تشهد سوق العقارات المصرية إقبالًا كبيرًا على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك بفضل حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مميزة لمحدودي ومتوسطي الدخل، الدستور يقدم لكم في هذا المقال موعد طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الأماكن وطريقة التقديم.

شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. العمر: أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة. القدرة المالية: إثبات القدرة على سداد أقساط الوحدة السكنية.

إثبات القدرة على سداد أقساط الوحدة السكنية. عدم امتلاك وحدة سكنية: ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية.

ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية. الدخل: ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6،000 جنيه مصري للعازب و8،000 جنيه للمتزوج.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6،000 جنيه مصري للعازب و8،000 جنيه للمتزوج. الإقامة: إثبات الإقامة في المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المراد التقديم عليها، أو وجود وظيفة في نفس المحافظة.

إثبات الإقامة في المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المراد التقديم عليها، أو وجود وظيفة في نفس المحافظة. مقدم الحجز: سداد مبلغ مقدم الحجز المحدد من قبل وزارة الإسكان.

الاسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

صورة البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد.

قسيمة زواج (للمتزوجين).

مفردات مرتب الزوجة (للمتزوجين).

مستندات إثبات الدخل (شهادة راتب، قيد عمل).

إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

الاسكان الاجتماعي

كيفية التقديم للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد فتح باب التقديم وإعلان ذلك من قبل وزارة الإسكان.

وتختلف مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ومدة تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 هي 36 شهرًا بعد التقديم.

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