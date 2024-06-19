عاجل| موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح مجموعة جديدة من الشقق نصف التشطيب بمساحات متنوعة تصل إلى 150 مترًا في عدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار سعيها لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، الدستور تكشف لكم في هذا التقريرموعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.

وحدات تعاونيات البناء والإسكان

مميزات شقق تعاونيات البناء والإسكان

أسعار مناسبة: تعد شقق تعاونيات البناء والإسكان من أرخص الوحدات السكنية المتاحة في مصر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحدودي الدخل.

تعد شقق تعاونيات البناء والإسكان من أرخص الوحدات السكنية المتاحة في مصر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحدودي الدخل. أنظمة سداد ميسرة: تقدم الهيئة أنظمة سداد متنوعة تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع إمكانية دفع مقدم حجز ميسر.

تقدم الهيئة أنظمة سداد متنوعة تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع إمكانية دفع مقدم حجز ميسر. مواقع مميزة: تقع مشاريع الهيئة في أماكن حيوية مخطط لها، وتتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية.

تقع مشاريع الهيئة في أماكن حيوية مخطط لها، وتتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية. جودة عالية: تشرف الهيئة على تشطيب الوحدات السكنية بمواد عالية الجودة وبمعايير متقدمة.

تشرف الهيئة على تشطيب الوحدات السكنية بمواد عالية الجودة وبمعايير متقدمة. شروط سهلة: لا تشترط الهيئة شروطًا تعجيزية للتقديم، وتتيح الفرصة للجميع للمشاركة في عملية التقديم.

وحدات تعاونيات البناء والإسكان

شروط حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان

أن يكون المتقدم مصريًا الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 60 عامًا.

ألا يكون قد حصل على وحدة سكنية من قبل من الهيئة أو غيرها من الجهات الحكومية.

أن يكون لديه دخل ثابت.

سداد مقدم 25% من قيمة الوحدة.

أنظمة سداد وحدات تعاونيات البناء والإسكان

نظام الكاش: يتم سداد ثمن الوحدة كاملًا عند الحجز، مع إمكانية تقسيطها على فترات زمنية قصيرة.

يتم سداد ثمن الوحدة كاملًا عند الحجز، مع إمكانية تقسيطها على فترات زمنية قصيرة. نظام التقسيط: يتم سداد مقدم حجز لدخول القرعة، وفي حالة الفوز، يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط شهرية على فترات زمنية أطول (تصل إلى 30 عامًا).

المدن التي تتوافر فيها وحدات تعاونيات البناء والإسكان

القاهرة الجديدة.

6 أكتوبر.

العاشر من رمضان.

بدر.

السويس.

موعد حجز وحدات تعاونيات البناء والإسكان

سيتم طرح كراسة شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان ضمن مشروع «لؤلؤة» بتاريخ 10 يوليو المقبل، وسيكون الحجز بنظام القرعة، وللمزيد من المعلومات اضغط هنا