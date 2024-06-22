جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل جندي إضافي في صفوفه من سلاح المدرعات، خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الرقيب أول احتياط غروس مالكية البالغ من العمر25 عاما، من سكان سوسيا، سقط في جنوب قطاع غزة.

وكان القتيل جنديا في الكتيبة المدرعة "9212" في لواء القبضة الحديدية (205)، وقتل في حادث تشغيلي بدبابة في رفح، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وكشف جيش الاحتلال في آخر تحديث لبياناته على الموقع الإلكتروني، أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

مظاهرات حاشدة بمدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو السويدية، ومانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم، في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب سوء التغذية بسبب حرب التجويع التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان في تصريحات له اليوم أنهم رصدوا أكثر من 250 طفلًا عليهم علامات سوء التغذية، مطالبًا العالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء.

فيما أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن لدينا نقصًا حادًا في الوقود والإمدادات خاصة في المستشفيات، مؤكدًا تسجيل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال قطاع غزة.

وأوضح أن مؤشرات المجاعة موجودة شمالي قطاع غزة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال، موضحًا "حديثنا عن المجاعة يعني وقوع المزيد من الضحايا خلال الفترة المقبلة".