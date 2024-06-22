متحدث "الأونروا": بعض عائلات غزة تتناول وجبة واحدة كل 3 أيام

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن أجسام أهالي قطاع غزة لم تعد لديها القدرة على مواجهة الأمراض، وبعض عائلات غزة يتناولون وجبة واحدة كل 3 أيام، ولدى الرضع عدم كفاية غذائية، موضحا أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لا تدخل إلى قطاع غزة إلا من معبر كرم أبو سالم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك إشكالية في آلية عمل واستقبال معبر كرم أبو سالم للمساعدات، مؤكدا أن الشاحنات تمر من المعبر ولكن يجب أن يكون نقلها بأمان إلى مناطق في قطاع غزة ويتم استهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال وقصف الفلسطينيين خلال استقبال المساعدات، مشددا على أن 90% من أطفال غزة يعانون من فقر غذاء.

وأوضح أنه لا حراسة على الشاحنات التي تمر من معبر كرم أبو سالم ومجموعة من أهالي غزة يتواجدون على الطرق لاستقبال المساعدات ويجتمع المواطنين حول الشاحنات ويتم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، مؤكدا أن الخيار الوحيد خلال الفترة الحالية هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووجود ممرات إنسانية آمنة للمواطنين وللعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منوها بأنه تم استشهاد ١٩٣ من العاملين في الأونروا في قطاع غزة.