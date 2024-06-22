الاتحاد الأوروبى يطالب بالتحقيق فى استهداف الاحتلال قوات الصليب الأحمر

دعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم السبت، لإجراء تحقيق في قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

وقال بوريل في منشور له عبر منصة إكس، يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسئولين عنه.

بوريل: يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرًا على القيام بجميع واجباته بأمان

وقال بوريل يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرًا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا.

وأمس الجمعة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنًا وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية بالمكتب.

وسبق، وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد استهداف المدنيين والبنى التحتية وفرق البلديات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية متواصلة للشهر التاسع على التوالي بذات المستوى والأساليب التدميرية غير المتناسبة، وارتكاب المجازر والقتل الجماعي ضد المدنيين.



وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إنهم وثقوا تصاعدًا في مسار الاستهداف الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بقصف المنازل على رءوس ساكنيها، أو استهداف خيام النازحين في المناطق التي أعلنت "إسرائيل" عن أنها مناطق إنسانية، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وآخرها مجزرة مخيم الشاطئ شمال القطاع اليوم، التي أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى وفقدان العشرات تحت الأنقاض.