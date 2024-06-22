ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

تمكنت أجهزة الرقابة من ضبط طالبة في إحدى لجان محافظة الشرقية أثناء محاولتها الغش الإلكتروني في امتحان مادة اللغة العربية، وذلك باستخدام هاتفها المحمول داخل اللجنة، حسبما صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل الواقعة

رصدت أجهزة الرقابة الطالبة وهي تقوم بتصوير ورقة الامتحان باستخدام هاتفها المحمول، وتم ضبط الطالبة على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، باتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا ضد المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة، وكذلك الملاحظون داخل اللجنة.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت 22 يونيو 2024، امتحانات المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدون امتحان مادة اللغة العربية.

وتشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراءات أمنية مشددة لمنع ظاهرة الغش، تتضمن هذه الإجراءات استخدام أجهزة الكشف عن الإشارات الإلكترونية، والتشويش على إشارات الهواتف المحمولة، ووجود مراقبين في جميع لجان الامتحانات.

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 في جو من الشفافية والنزاهة، ومعاقبة أي طالب أو طالبة يثبت تورطه في الغش بكل حزم.