السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

امتحان
امتحان

تداولت صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج" صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، زاعمين أنها الأسئلة التي يؤديها الطلاب حاليًا داخل لجان الامتحانات.

تحقق وزارة التربية والتعليم من صحة التسريب

وأعلنت مصادر من غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم أنها تتحقق حاليًا من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، للتأكد من تطابقها مع الأسئلة التي يؤديها الطلاب في اللجان.

ملاحقة المتسببين في حال ثبوت التسريب

وأكدت المصادر أنه في حال ثبوت صحة التسريب، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الطالب أو المراقب المتسبب في تصوير الأسئلة وتداولها، وسيتم تحويله إلى الشئون القانونية لتطبيق عقوبة الغش عليه.

انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 حاليًا امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في أول أيام استئناف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024. وقد بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

امتحانات أخرى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين

يُؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى) في نفس الوقت، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

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ويتقدم 745,086 طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

تم توزيع طلاب الثانوية العامة على 11 لجنة نظام ومراقبة، و4 لجان سير إدارة، و7 لجان تقدير، و84 مركزًا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.

يتقدم 81 طالبًا للامتحان داخل السجون، و38 طالبًا في مستشفى 57357 ومعاهد الأورام، و255 طالبًا مكفوفًا، و3306 طالبًا دمجًا تعليميًا، و1646 طالبًا في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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