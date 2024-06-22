السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الدقهلية": مستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة خلال امتحانات الثانوية العامة

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تدريب الفرق الطبية ومشرفي اللجان خلال دورات تدريبية مكثفة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تعيق سير العملية الامتحانية للثانوية العامة.

أوضح مكين، في بيان، أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتوفير فرق طبية موزعة على 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق محافظة الدقهلية.

أضاف أن الهدف من تدريب مشرفى اللجان الطبية هو خلق مناخ هادئ داخل لجان الامتحانات والتعامل السريع مع الحالات الطارئة.

قال إنه وضعت خطة بالتنسيق مع مرفق الاسعاف لتغطية كل لجان الامتحانات ووضع خطة لتكون المديرية على جاهزية تامة لتقديم الخدمة الطبية للطلاب والمراقبين والمشرفين على لجان الامتحانات مع تجهيز كل المستشفيات المركزية لاستقبال أي حالة قد تستدعى النقل للمستشفيات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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