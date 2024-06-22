السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 محور اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور حاليا حيث دخل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالفعل حاليا إلى اللجان الامتحانية في كافة محافظات الجمهورية لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023- 2024.

توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 حيث يكون المجموع الكلي للمادة من 80 درجة وعدد الأسئلة 4 أسئلة مقالية بإجمالي درجات 10 درجات وعدد الأسئلة الموضوعية بلغ نحو 51 سؤال بإجمالي درجات نحو 70 درجة وبذلك أصبح مجموع الأسئلة نحو 55 درجة كما يلي:-

  • درجات فرع النحو 22 درجة.
  • درجات فرع القراءة 17 درجة.
  • درجات فرع النصوص الشعرية 12 درجة.
  • درجات فرع النصوص النثرية 12 درجة.
  • درجات فرع التعبير 8 درجة.
  • درجات فرع الأدب 5 درجة.
  • درجات فرع القصة 4 درجة.

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توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

  • توزيع درجات مادة العربي 80 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي، ألماني، إيطالي، أسباني، صيني) 40 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى (الانجليزية، الألمانية، الفرنسية) 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الفيزياء 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الكيمياء 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الأحياء 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجيولوجيا 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة التاريخ 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجغرافيا 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجبر والهندسة 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الاستاتيكا 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة الديناميكا 50 درجة.
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