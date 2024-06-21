زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بأحد المولات الشهيرة في الشيخ زايد، للاعب الأهلي إمام عاشور، بالتعدي عليه بالضرب والسب.

تفريغ كاميرات المراقبة

أفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط المول للتأكد من تعرض زوجة امام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما.

وتبين للنيابة، أن زوجة امام عاشور دخلت السينما في فترة العرض “3 إلى 5 فجرا”، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد.

وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أحدًا من امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت بعد انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الامن متهما إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

واستمعت النيابة لأقوال مشرف الأمن المجني عليه، الذي قال إنه اثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما من حوالي 10 لـ 15 شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الامن خاصة ان المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

واضاف مشرف الامن المجني عليه امام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول امام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب والالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا...."

قال مشرف الأمن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه امام عاشور على الارض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه آخرون ممن يرافقونه.

واتهم مشرف الامن امام عاشور لاعب النادي الاهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.

خناقة إمام عاشور بمول الشيخ زايد

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.