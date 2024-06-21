الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلى، النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب من أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي، مع فرد الأمن في مول الشيخ زايد .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هناك جلسة بين خالد بيبو مدير الكرة وإمام عاشور مع إدارة الأمن المسئولة عن المول في الشيخ زايد لإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو حصل على موعد مع إدارة الأمن المسئولة عن المول في الشيخ زايد، على أن يكون غداً السبت، من أجل عقد جلسة صلح بين إمام عاشور وفرد الأمن.

وأشار المصدر إلى أن انشغال الفريق الأول بنادي الأهلي بمواجهة الداخلية اليوم في الدوري تسبب في تأجيل الجلسة إلى، غدًا السبت، كي يتنازل فرد الأمن عن البلاغ والتصالح بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة عنفت إمام عاشور، بسبب ما بدر منه، خاصة أنه تم تصويره وظهر بشكل لا يليق باسم النادي، ولا بد من إنهاء الأزمة حتي يركز مع فريقه بعيداً عن القضايا والمحاكم خارج المستطيل الأخضر.

الأهلي يواجه الداخلية اليوم على استاد السلام

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم، فريق الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد السلام.

لعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011/ 2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-0 موسم 2016/ 2017، والفوز 4-1 موسم 2022/ 2023.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.

الخطيب الاهلى مول الشيخ زايد خالد بيبو إمام عاشور

مواد متعلقة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

"مراته اتعاكست وهى داخلة السينما".. خناقة إمام عاشور مع شباب فى مول شهير (فيديو)

الدوري الممتاز.. إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

نكشف موقف الأهلى النهائى من عرض الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى

"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ويُحدِث إصابات مؤكدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس