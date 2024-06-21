نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلى، النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب من أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي، مع فرد الأمن في مول الشيخ زايد .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هناك جلسة بين خالد بيبو مدير الكرة وإمام عاشور مع إدارة الأمن المسئولة عن المول في الشيخ زايد لإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو حصل على موعد مع إدارة الأمن المسئولة عن المول في الشيخ زايد، على أن يكون غداً السبت، من أجل عقد جلسة صلح بين إمام عاشور وفرد الأمن.

وأشار المصدر إلى أن انشغال الفريق الأول بنادي الأهلي بمواجهة الداخلية اليوم في الدوري تسبب في تأجيل الجلسة إلى، غدًا السبت، كي يتنازل فرد الأمن عن البلاغ والتصالح بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة عنفت إمام عاشور، بسبب ما بدر منه، خاصة أنه تم تصويره وظهر بشكل لا يليق باسم النادي، ولا بد من إنهاء الأزمة حتي يركز مع فريقه بعيداً عن القضايا والمحاكم خارج المستطيل الأخضر.

الأهلي يواجه الداخلية اليوم على استاد السلام

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم، فريق الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد السلام.

لعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011/ 2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-0 موسم 2016/ 2017، والفوز 4-1 موسم 2022/ 2023.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.