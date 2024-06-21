عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلى، على عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور، لاعب الفريق، على هامش المعسكر المغلق الحالي قبل ساعات من مواجهة الداخلية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن خالد بيبو طلب من اللاعب نسيان أزمته الأخيرة في المول وضرورة التركيز في أرض الملعب والابتعاد عن السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدير الكرة حذر إمام عاشور من تكرار تلك التصرفات، خاصة أنه يمثل الأهلي وأي تصرف يحسب عليه في ظل الضغوط التي يتعرض لها من قبل جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن خالد بيبو استفسر من اللاعب عن الأزمة، وأكد له أنه كان مع الفريق في برج العرب ومباراة الاتحاد السكندري، وتلقى اتصالا هاتفيا من شقيق زوجته بتعرضها لتطاول من أحد أفراد الأمن، وعندما عاتبه خرج عن النص ما جعله يرد عليه.

وأوضح المصدر أن مدير الكرة هدد اللاعب بتوقيع عقوبات في حالة تكرار أي أزمة مرة أخرى، وأن إدارة الأهلي لن توقع عقوبة عليه، خاصة أنها خارج الملعب، ولكن ستكون هناك عقوبات في حالة عدم وضعه في اعتباره أنه شخصية عامة وضرورة الحفاظ على سلوكياته داخل وخارج المستطيل الأخضر.

تفاصيل أزمة إمام عاشور فى مول الشيخ زايد

وشهدت الساعات الماضية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، داخل مول شهير في منطقة الشيخ زايد.

كانت البداية حينما تلقى لاعب الأهلي مكالمة تليفونية من زوجته مفادها أنها تعرضت لمضايقات من أحد الأشخاص داخل مول تجاري بالشيخ زايد بمنطقة الجيزة، وعلى الفور ذهب إليها إمام عاشور بصحبة أقاربه، وعندما ذهب إلى زوجته اشتبك مع أفراد الأمن المتواجدين داخل المول للبحث عن الشخص الذي قام بمضايقة زوجته أثناء تواجدها بالمول.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود مشاجرة بين اللاعب إمام عاشور وأفراد أمن المول المتواجدين بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم الشيخ زايد محل الواقعة للفحص ومعرفة تفاصيل الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن اللاعب نشبت بينه وبين أفراد الأمن المتواجدين مشاجرة كلامية مع تدافع بالأيدي بسبب مضايقة زوجته، وأثناء المشاجرة سقط فرد أمن على الأرض مغشيا عليه وتم إسعافه على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.