أزمات الأهلى لا تنتهى.. فرد أمن يحرر محضرًا ضد إمام عاشور بعد «خناقة المول»

حرر فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد محضر تعد ضد إمام عاشور لاعب الأهلي مصحوبًا بتقرير طبي عقب مشاجرة نشبت بينهما داخل الموال.

وكشف التقرير الطبي إصابة فرد الأمن بكدمة في الرجل واتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب أثناء تواجده في محل عمله.

وكشف مصدر تفاصيل جديدة في مشاجرة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وفرد أمن المول الشهير في الشيخ زايد، حيث تبين أن إمام عاشور لم يحرر محضرا ضد فرد الأمن.

تفاصيل جديدة في مشاجرة إمام عاشور

وقالت مصادر إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يحرر محضرا في قسم الشرطة تجاه فرد الأمن وغادر المول بعد تدخل بعض الأطراف للتصالح بينه وبين فرد الأمن، إلا أن فرد الأمن توجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحرر محضرا وأرفق تقريرا طبيا بالإصابات.

وتابعت المصادر أن بعض الأطراف في المول تدخلوا لفض المشاجرة بين إمام عاشور وفرد الأمن ثم غادر الأول المول التجاري وبعد ذلك توجه فرد الأمن لتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.