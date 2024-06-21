جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا موقعا داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس

أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قوات جيش الاحتلال دمرت موقع داخل خانيونس.

وزعم أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن جيش الاحتلال دمر موقع إطلاق جاهز، تم وضعه من قبل حركة الجهاد الإسلامي داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس.

تفاصيل الرواية الإسرائيلية

وأوضح متحدث الاحتلال، أن طائرات سلاح الجو، قامت أمس بمهاجمة وتدمير موقع إطلاق جاهز تم وضعه من قبل الجهاد الإسلامي داخل مأوى في المنطقة الإنسانية في خانيونس، لافتا إلي أنه قبل الغارة تم اتخاذ جهود كبيرة لتقليص مخاطر إصابة المدنيين.

وأضاف أدرعي" إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل زرع الوسائل القتالية في قلب المجتمع المدني الفلسطيني مستغلة المدنيين كدروع بشرية، بحسب زعمه.

جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حركة حماس

وتابع أفيخاي أدرعي “خلال الأسبوع المنصرم قضى جيش الاحتلال في غارة جوية على محمد أبو طه الذي كان يعمل مشغلًا لمسيرات درون داخل الوحدة الجوية في حركة حماس، لافتا إلي أنه خلال الحرب نفذ عمليات عديدة كانت تهدف لاستهداف قوات جيش الاحتلال”.

وأكد متحدث جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 162 تواصل القتال في منطقة رفح وتقضي على مقاومين في اشتباكات وجها لوجه، متابعا “خلال الساعات الأخيرة داهمت قوات لواء غفعاتي عدة مناطق وعثرت على فتحات أنفاق كما عثرت قوات الناحال على مبنى تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخله حيث دمرت طائرات سلاح الجو المبنى”.

وأضاف أدرعي أن قوات الفرقة 99 تواصل العمل في وسط قطاع غزة حيث هاجمت القوات من خلال مسيرة درون عدد من عناصر المقاومة الذين تم رصدهم بالقرب منها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 5 جنود له فى غزة

وسبق، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين له وإصابة ثلاثة آخرين جروحهم خطرة في قطاع غزة.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين قتلا في معارك قطاع غزة وهما عومر سمادجا وسعاديا درعي من لواء غولاني، كما أصيب 3 جنود بجروح خطير.