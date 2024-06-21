جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل وإصابة 5 جنود له فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين له وإصابة ثلاثة آخرين جروحهم خطرة في قطاع غزة.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين قتلا في معارك قطاع غزة وهما عومر سمادجا وسعاديا درعي من لواء غولاني، كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة.

وتجاوز عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق بيانات رسمية الـ650 منذ السابع من أكتوبر 2023.

14 شهيدًا فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

فيما استشهد 14 مواطنًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين استشهدا وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مساء أمس الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

طواقم الإسعاف والإنقاذ تنتشل جثامين 3 أطفال ووالدتهم من تحت أنقاض منزلهم في النصيرات

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن عددًا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة، بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، أن مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.