الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوشامة: كل الطرق تؤدى إلى مواجهة حتمية بين جيش الاحتلال وحزب الله

أبو شامة
أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن كل الطرق تؤدي إلى مواجهة حتمية بين جيش الاحتلال وحزب الله، لافتًا إلى أنه يمكن تسمية ما حدث خلال الـ9 شهور الماضية حرب استنزاف طويلة، جرت ما بين الفريقين وتسببت في خسائر كبيرة للجبهة اللبنانية وحزب الله.

وأضاف أبو شامة، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الوضع الآن أشبه باقتراب حالة إنفجار ما بين إسرائيل وحزب الله، تصعيد كبير جرى في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مبعوثًا خاصًا لكلا البلدين، كمحاولة للوصول إلى تسوية سياسية، ولم يتحقق الأمر بسبب إصرار حزب الله على تحقيق هدنة في غزة.

وأكد أن كل المؤشرات تقود إلى أن المنطقة أمام مواجهة حتمية بين الطرفين، ربما تكون محدودة بشكل ما ولن تكون واسعة المدى في بدايتها، لافتًا إلى أن التقارير السياسية والإعلامية تشير إلى اندلاع المواجهة خلال أيام بسبب التصعيدات المستمرة على الجبهة اللبنانية.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم الاحتلال حزب الله حرب استنزاف غزة هدنه

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