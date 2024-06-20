الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة فى أحد شواطئ مطروح

غرق
غرق

لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا أثناء السباحة في أحد شواطئ مرسى مطروح، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام. 

جثمان هامد

واستقبل مستشفي مطروح العام "محمد جمال إسماعيل"، 29 سنة جثمان هامدًا، وبدون أي علامات حيوية، حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وفي سياق آخر كان قد تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ميدانيًا الإقبال الكبير من المصطافين وضيوف المدينة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على شواطئ غرب المدينة "الأبيض"، لمتابعة سير العمل والوقوف علي الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ مع خلال مسئولي مجلس المدينة بإدارة الشواطئ، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

موسم الصيف السياحي

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح من خلال نواب رئيس المدينة، الخدمات المقدمة على شواطئ روميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا وروميل وعجيبة والأبيض والفيروز، وتكليف مسئولي الشواطئ بتذليل العقبات للمصطافين، وحسن استقبال الزائرين في عيد الأضحى في الموسم السياحي الصيفي هذا العام، الذي سوف يشهد إقبالًا غير مسبوق عن الأعوام السابقة.

وأكد جاب الله أن شواطئ مرسي مطروح تستقبل ضيوفها ومحبيها في عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء صيفية فيروزية بامتياز، نظرًا لوجود طقس رائع مع الطبيعة الخلابة، وجمال وسحر الشواطئ، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة بالمدينة الساحلية مرسى مطروح.

تكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ورفع مستوى النظافة العامة

وأوضح رئيس المدينة أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شدد على ظهور المدينة بشكل حضاري سياحي يليق بها في عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ورفع مستوى النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات التي تتم بشكل يومي علي فترتين صباحية ومسائية بالأحياء وعلى الشواطئ والكورنيش، وذلك بالتعاون مع شباب مطروح منتفعي الشواطئ بوضع صناديق القمامة خلف كل رخصة شماسي لضمان ظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.

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