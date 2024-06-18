الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة مرسى مطروح: إقبال كثيف على الشواطئ فى ثالث أيام عيد الأضحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ميدانيًا الإقبال الكبير من المصطافين وضيوف المدينة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، علي شواطئ غرب المدينة "الأبيض"، لمتابعة سير العمل والوقوف علي الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ مع خلال مسئولي مجلس المدينة بإدارة الشواطئ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

موسم الصيف السياحي

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح من خلال نواب رئيس المدينة، الخدمات المقدمة علي شواطئ روميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا وروميل وعجيبة والأبيض والفيروز، وتكليف مسئولي الشواطئ بتذليل العقبات للمصطافين، وحسن استقبال الزائرين في عيد الأضحى في الموسم السياحي الصيفي هذا العام، الذي سوف يشهد إقبالًا غير مسبوق عن الأعوام السابقة.

وأكد جاب الله أن شواطئ مرسي مطروح تستقبل ضيوفها ومحبيها في عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء صيفية فيروزية بامتياز، نظرا لوجود طقس رائع مع الطبيعة الخلابة، وجمال وسحر الشواطئ، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة بالمدينة الساحلية مرسى مطروح.

تكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ورفع مستوى النظافة العامة

وأوضح رئيس المدينة أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شدد علي ظهور المدينة بشكل حضاري سياحي يليق بها في عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ورفع مستوي النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات التي تتم بشكل يومي علي فترتين صباحية ومسائية بالأحياء وعلي الشواطئ والكورنيش، وذلك بالتعاون مع شباب مطروح منتفعي الشواطئ بوضع صناديق القمامة خلف كل رخصة شماسي لضمان ظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.

تعليمات مسئولى الشواطئ

ونوه رئيس مدينة مرسي مطروح للمواطنين والمصطافين وضيوف المدينة بالالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ حفاظًا على أرواح المواطنين من الغرق وكذلك الالتزام بتوقيتات عمل الشواطئ، والتأكيد علي عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، غير المصرح بها نزول البحر، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مدينة مرسي مطروح، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنويه بالحالة العامة للبحر، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا منا علي حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الأجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.

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