إقبال علي شواطئ مرسي مطروح في ثاني أيام عيد الأضحى

انطلق موسم الصيفي السياحي لعام 2024 لمدينة مرسي مطروح بالتزامن من إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستقبل فيه المدينة الآلاف من المصطافين والزائرين وضيوفها للاستمتاع بشواطئ مرسي مطروح، والكورنيش والمزارات الاثارية والسياحية والمتاحف وكافة الوسائل الترفيهية والألعاب البحرية الرياضية على الشواطئ طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ثاني أيام عيد الأضحى

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إن الشواطئ وكورنيش المدينة مع الحدائق والمتنزهات والملاهي والسيرك وسياحة اليخوت ومزارات كليوباترا وليلي مراد وكافة الخدمات الترفيهية، تعد قبلة ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح الكرام، للاحتفال بالعيد مع أبنائهم وإدخال البهجة السرور على الأطفال والشباب والكبار في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

زحام وإقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح

وأكد جاب الله إن شواطئ مرسى مطروح تشهد زحام وإقبالا كبيرًا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت شواطئ الغرام والأبيض ورميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا وروميل وعجيبة والأبيض والفيروز فى استقبال المصطافين والزائرين إلى مرسي مطروح لقضاء إجازة العيد على الشواطئ والتى تشهد بداية الموسم السياحي هذا العام، مع عطلة العيد.

تنفيذ حملات للنظافة العامة

وأضاف أن الشواطئ في ابهي صورها أمام ضيوفها ومحبيها في عيد الاضحى المبارك، وتميزت مرسي مطروح في العيد بطقسها الرائع والطبيعة الخلابة، وجمال وسحر شواطئها، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة بالمدينة الساحلية طوال أيام العيد بمدينة مرسى مطروح.

واشار إلي إستمرار الحملات النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات تتم بشكل يومي علي فترتين صباحية ومسائية بالاحياء وعلي الشواطئ والكورنيش، تعمل علي مدار 24 الساعة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها في إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السياحي، مناشدًا شباب مطروح متنفعي الشواطئ بالتعاون مع مجلس المدينة لظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.

التشديد على الالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ

ونوة رئيس مدينة مرسي مطروح، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة بالالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ حفاظًا على أرواح المواطنين، والتأكيد علي عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، الغير مصرح بها نزول البحر، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مدينة مرسي مطروح، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنوية بالحالة العامة للبحر، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا منا علي حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الاجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.